Названы самые уязвимые операционные системы

Компания TheBestVPN составила список самых уязвимых операционных систем за два десятилетия. Исследователи использовали данные Национального института стандартов и технологий США и первое место в топе заняла ОС Debian, говорится на сайте компании.

В период с 1999 по 2019 год специалисты обнаружили и сообщили о 3067 уязвимостях Debian, основанной на Linux. На втором месте расположилась Android, на третьем — Linux Kernel. Замыкают пятерку самых уязвимых операционных систем Mac OS X и Ubuntu. Windows 7 — одна из самых популярных ОС современности — заняла 10-ю строчку.

Также аналитики составили список самых уязвимых за последний год систем. На первом месте с 414 сообщениями о проблемах безопасности оказалась Android, на втором и третьем местах разместились Debian Linux и Windows Server 2016.

Эксперты отметили, что системы Microsoft являются одними из самых популярных на рынке, однако ни одна из них не вошла в топ-5. Специалисты объяснили это тем, что Debian, Linux и прочие ОС по сравнению с Windows являются относительно молодыми проектами и вызывают больший интерес у разработчиков. По этой причине та же Debian собирает много отзывов о уязвимостях, которые устраняются в течение нескольких дней.

В общем рейтинге наиболее уязвимых производителей софта Microsoft оказалась на первом месте. За последнее десятилетие продукты компании получили 6814 сообщений о проблемах в системе. В первую пятерку также входят компании Oracle, IBM, Google и Apple. При этом Microsoft имеет около 13 уязвимостей на каждый продукт, тогда как каждая базирующаяся на Linux ОС получила около 140 отзывов о проблемах безопасности.

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