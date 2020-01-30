Защищенный российский планшет за 100 тысяч нашли на AliExpress

На китайских торговых площадках обнаружили аналог отечественного планшета MIG T10 x86. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Пользователи сети нашли на AliExpress гаджет, аналогичный российскому планшету, более чем за 100 тысяч рублей. Устройство Winpad W1000 имеет идентичный отечественному девайсу дизайн: 10-дюймовый экран, корпус с прорезиненными вставками, одинарную камеру, интерфейсы для подключения стороннего оборудования.

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Судя по описанию, модель с AliExpress также предназначена для эксплуатации в экстремальных условиях. Winpad W1000 имеет ударопрочный корпус, защищен от попадания влаги по стандарту IP68 и перепада температур. При этом китайский аналог стоит более чем в два раза дешевле — около 41 тысячи рублей. Стоимость MIG T10 x86 составляет 105 тысяч рублей.

Планшет MIG T10 x86 разработан российскими компаниями Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), девайс был представлен в конце января. Предназначенный для промышленного использования защищенный планшет поддерживает беспроводную связь, рассчитан на использование в экстремальных условиях и доступен для заказчиков с предустановленными системами Astra Linux Орел, Astra Linux Смоленск или Windows 10 Pro.

В декабре британские журналисты обнаружили представленный братом Пабло Эскобара складной смартфон на AliExpress. Найденный на торговой площадке девайс за 100 тысяч рублей был выпущен компанией Royole и отличался от устройства Роберто Эскобара лишь расцветкой корпуса.

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