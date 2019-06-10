Золотой телефон с гербом России посвятили российским журналистам

В преддверии дня России, который отмечается в стране 12 июня, бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar представил новую коллекцию смартфонов и механических часов, посвященную журналистам. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В серию «Россия» вошел кнопочный Tsar-телефон в форме меча, iPhone XS и механические часы с первым российским турбийоном. Каждый предмет украшен гербом России, а на заднюю панель смартфона нанесены строки из государственного гимна. Отмечается, что корпус iPhone XS изготовлен из кожи аллигатора, золота и черного композитного оникса.

Стоимость часов с турбийоном составляет 229 тысяч рублей.

В мае Caviar разработал дизайн корпуса для складного смартфона Samsung Fold. Компания посвятила его книге «Ветра зимы» — недостающей части цикла романов Джорджа Мартина, лежащего в основе сериала «Игра Престолов». Устройство, напоминающее книгу, оформили в виде тома «Ветров Зимы» и снабдили золотой застежкой.

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