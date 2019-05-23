В России создали смартфон для фанатов «Игры Престолов»

Российский бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar разработал дизайн корпуса для складного смартфона Samsung Fold. Компания посвятила его книге «Ветра зимы» — недостающей части цикла романов Джорджа Мартина, лежащего в основе сериала «Игра Престолов». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Устройство, напоминающее книгу, оформили в виде тома «Ветров Зимы» и снабдили золотой застежкой. Фронтальную и тыльную стороны украсили изображениями домов из Семи Королевств, а так же фигурами драконов и дворцовыми башнями. На задней стороне — панно из черного композитного оникса, на котором выгравирована карта Вестероса.

Фото: Caviar 1 /2

В лимитированную серию вошло семь смартфонов. Первый экземпляр решили подарить Джорджу Мартину: в Caviar считают, что он вдохновит писателя на скорейшее продолжение работы над циклом «Песнь льда и пламени».

Стоимость складного смартфона составляет 499 тысяч рублей.

В январе Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон», посвященный викингам: родоначальнику княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на Руси и датскому воину Рагнару Лодброку. Корпус телефона представляет собой вытянутый шестиугольник, по форме напоминающий очертания меча. Он изготовлен из титана, карбона и сапфирового стекла Gorilla Glass.

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