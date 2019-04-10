Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя

Российский производитель люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил кнопочный Tsar-телефон в честь благоверного князя Александра Невского. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Корпус модели «Защитник Александр Невский» отлит из чистого золота и украшен портретом русского князя. Кроме того, задняя панель телефона дополнена «полотном» из черного композитного оникса, на котором выгравированы дата Невской битвы — 1242 год — и строки из Новгородской первой летописи.

Стоимость Tsar-телефона «Защитник Александр Невский» составляет 242 тысячи рублей.

Отмечается, что телефон предназначен для российских военных: его намеренно не оснастили камерой. 19 февраля Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому военнослужащим будет запрещено публиковать в интернете или передавать СМИ сведения о себе и своих сослуживцах (в том числе о бывших). Кроме того, им придется отказаться от смартфонов и планшетов на службе. При этом простыми кнопочными телефонами пользоваться разрешено.

Впервые телефон без камеры и вспышки Caviar представил в феврале. Устройство получило название «Защитник» и было выпущено специально для военнослужащих.

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