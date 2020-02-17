Назван способ воскресить Windows 7

Энтузиасты назвали способ получать обновления Windows 7 и таким образом воскресить операционную систему, поддержка которой прекратилась в январе. Об этом пишет профильное немецкое издание DeskModder.

По словам автора материала, для полноценного использования системы придется обмануть производителя ОС. Для этого автор предлагает поставить на компьютер неофициальный патч BypassESU и установить тестовое обновление KB4528069, которое выполнит проверку системы. После ее успешного завершения следует удалить BypassESU и скачать ряд официальных обновлений Windows.

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В этом случае Microsoft будет расценивать версию операционной системы пользователя как коммерческую и продолжит поставлять обновления безопасности. Автор способа подчеркивает, что это неофициальный способ, снимает с себя ответственность за возможный провал эксперимента и сомневается в этической стороне лайфхака. Также он отметил, что Microsoft может в любой момент закрыть уязвимость.

14 января Microsoft похоронила Windows 7 и прекратила поддержку системы. Компания призвала пользователей обновляться на актуальную Windows 10 и уточнила, что прекращает техподдержку клиентов по любым вопросам и перестает поставлять обновления безопасности.

В декабре Microsoft заявила, что часть лицензионных копий Windows 7 в течение трех лет продолжат получать обновления, несмотря на завершение поддержки. В компании объяснили, что исключение касается обладателей бизнес-версий операционной системы.

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