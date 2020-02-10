Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Пользователи Windows 7 пожаловались на ошибку системы, которая заблокировала выключение компьютера. На жалобы обладателей копий ОС обратило внимание издание ZDNet.

Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры. После выбора опции выключения или перезагрузки устройства система выдавала ошибку «У вас нет прав на выключение этого компьютера». Отмечается, что столкнувшиеся с проблемой пользователи отключали ПК обесточиванием устройства.

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Согласно тематическим форумам на Reddit, обойти ошибку можно с помощью создания дополнительной учетной записи с правами администратора. После этого пользователь должен переключиться на свой обычный аккаунт и выключить ПК. Автор инструкции заметил, что она является лишь временным решением проблемы.

В начале февраля пользователи Windows 10 пожаловались на ряд ошибок в свежем обновлении системы. Из постов на форумах Microsoft следовало, что после системного апдейта KB4532695 на Windows отключился звук и сетевое соединение. В некоторых случаях обновление вызывало критическую ошибку BSoD, известную как «синий экран смерти».

В январе пользователи Windows обратили внимание на неизвестный баг, из-за которого с рабочих столов ОС исчезло графическое оформление. Официальная поддержка Windows 7 была прекращена 14 января, с этого дня популярная операционная система считается устаревшей.

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