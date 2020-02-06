Обновление Windows лишило пользователей интернета

Пользователи Windows 10 обратили внимание на проблемы с интернетом и звуком после обновления. Об этом пишет Windows Latest.

Об обновлении KB4532695, которое лишило пользователей Windows интернета и звука, владельцы копий операционной системы рассказали на форумах Microsoft. По их словам, после системного апдейта сетевое и звуковое оборудование либо работало с перебоями, либо не работало вовсе. В частности, система отказывалась распознавать подключенные к ПК звуковые карты и аудиоколонки.

Судя по жалобам пользователей, проблемы с интернетом затронули как проводное, так и беспроводное соединение. «Мой компьютер подключен по оптоволоконному соединению с Wi-Fi, и его скорость составляет менее одного мегабита в секунду, тогда как у друга с Android-устройством, подключенным к той же сети, все в порядке», — заявил один из участников форума Microsoft. «Функция автоматического исправления неполадок и сброс сети не помогают», — заметил еще один обновившийся на новую версии системы пользователь.

Windows Latest выяснило, что единственный способ исправить проблемные подключения состоит в ручном удалении обновления. Чтобы его стереть, нужно зайти в настройки Windows 10 и стереть системный апдейт в истории обновлений.

В начале февраля стало известно, что обновление KB4532695 для Windows 10 вызывает появление критической системной ошибки, известной как «синий экран смерти». Судя по отзывам пользователей, в некоторых случаях проблема решалась перезагрузкой или «чистой» переустановкой Windows.

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