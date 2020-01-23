Пользователей Windows 7 приравняли к пиратам

Владельцы лицензий Windows 7 пожаловались на удаление оформления рабочего стола. С такой же проблемой обычно сталкиваются пользователи неактивированной версии системы, передает Windows Latest.

Жалобы были замечены на форумах Microsoft и Reddit. Пользователи отмечают, что после установки обновления KB4534310 рабочие столы получили одноцветное черное оформление. Журналисты отметили, что подобная ошибка возникает в случае сбоя активации, если система не может подтвердить факт легальной загрузки ОС. Издание отмечает, что пользователей Windows 7 фактически приравняли к пиратам.

Владельцы лицензионных копий Windows 7 выяснили, что проблема решается ручным удалением актуального обновления. Проблема пока что не признана официально, на момент написания заметки ее наличие подтвердили более 200 пользователей форума Microsoft.

KB4534310 стала финальным обновление для Windows 7, которую признали официально устаревшей 14 января. С этого срока компания прекращает выполнять техническую поддержку пользователей и выпускать регулярные обновления системы. В качестве альтернативы популярной ОС Microsoft предложила перейти на Windows 10 и приобрести новый компьютер.

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