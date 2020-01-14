Windows 7 признали опасной

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил граждан о необходимости перейти на новую версию Windows, передает The Telegraph.

В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования. Эксперты уточняют, что с 14 января Microsoft перестанет поддерживать популярную ОС, что может спровоцировать рост атак на пользователей. В частности, NCSC не советует владельцам копии Windows 7 пользоваться услугами интернет-банкинга и почтовыми клиентами.

Если обновление невозможно, центр советует перенести конфиденциальные данные с компьютеров под управлением Windows 7 на другие устройства. Агентство отметило, что хакеры изучают варианты атак на операционную систему с 2014 года, как только Microsoft перестала поддерживать другую устаревшую ОС, Windows XP.

The Telegraph отметило, что Windows 7 уже оказывалась в центре крупной кибератаки. В 2017 года стало известно, что большая часть зараженных вирусом WannaCry компьютеров Национальной службы здравоохранения Англии работала под управлением популярной операционной системы.

В декабре Microsoft заявила, что продолжит поддерживать лишь корпоративных пользователей устаревшей ОС. Стандартные версии Windows 7 перестанут получать техническую помощь и обновления ПО с 14 января 2020 года. Windows 7 была выпущена в 2009 году, заменив Windows Vista.

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