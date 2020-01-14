Microsoft запретила ставить Windows 10 на старые компьютеры

Microsoft запретила пользователям старых ПК обновлять свои устройства до Windows 10. В компании настоятельно порекомендовали приобрести новый компьютер вместо попыток перейти на новую систему со старым железом.

На сайте корпорации появилась запись, в которой компания объявила, что не рекомендует владельцам старых устройств обновляться до Windows 10. Специалисты Microsoft заявили, что если на компьютер установлена Windows 7, то переход на актуальную версию может закончиться сбоем. Также компания обратила внимание, что в свежем обновлении операционной системы могут отсутствовать драйвера для устаревших или снятых с продажи компьютеров.

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В заключение Microsoft посоветовала пользователям Windows 7 и старых девайсов приобрести новый ПК. В частности, корпорация обратила внимание на линейку Surface, отметив, что стоимость производительных компьютеров существенно снизилась за последние восемь лет.

По оценке издания Mspoweruser, на данный момент Windows 7 имеет почти 400 миллионов пользователей.

В начале 2020 года Microsoft напомнила пользователям, что поддержка Windows 7 закончится 14 января. После этого срока компания прекратит консультировать пользователей по любым темам, включая вопросы обновления и безопасности. В декабре стало известно, что корпорация настоятельно рекомендует владельцам устаревшей ОС обновиться с помощью встроенных в систему уведомлений.

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