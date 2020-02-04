Пользователи Windows 10 пожаловались на проблемы с очередным обновлением системы. Апдейт вызвал «синий экран смерти» и отключение звука, передает Windows Latest.

О том, что обновление Windows привело к «синему экрану смерти», пользователи пожаловались на форумах Microsoft и в соцсетях. Владельцы копий ОС обратили внимание на то, что ошибки появились после обновления KB4532695, которое должно было исправить поиск в системе. По словам пользователей, из-за неизвестной системной ошибки на некоторых компьютерах также пропал звук и серьезно снизилась скорость загрузки файлов из интернета.

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«Синий экран смерти» или BSoD появляется из-за критической ошибки системы Windows. Windows Latest уточнило, что обычно причиной BSoD являются проблемные драйверы или неисправное обновление Windows. Microsoft пока что не отреагировала на проблему.

Судя по отзывам, в некоторых случаях проблема решается перезагрузкой или «чистой» установкой системы. Однако как минимум в одном случае обновление KB4532695 привело к тому, что компьютер пользователя перестал реагировать на физическую кнопку включения на корпусе ПК. «Впервые на моей памяти я не смог удалить проблемное обновление», — приводит слова пользователя издание.

В конце января владельцы копий Windows 7 пожаловались, что с рабочих столов их компьютеров пропало графическое оформление. Ошибка, которая обычно возникает при использовании нелицензионной копии ОС, появилась после выхода финального системного апдейта для устаревшей системы.

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