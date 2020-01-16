Microsoft выпустила новый браузер

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google. Он пришел на смену прошлой версии приложения, которая полностью создавалась в компании, пишет The Verge.

В первую очередь Edge Chromium создан для корпоративных клиентов и доступен не только на Windows, но и на macOS. Однако обычные пользователи также могут скачать приложение. Вместе с тем, компания передала актуальную версию Edge производителям компьютеров, поэтому браузер будет предустановлен на всех новых системах.

В ближайшие месяцы компания выпустит обновление для Windows, в котором будет содержаться Edge Chromium. Он поддерживает все существующие расширения Google Chrome, потоковое видео в 4К, работу с PDF при использовании стилуса и функцию предотвращения отслеживания пользователей во время просмотра веб-сайтов.

О создании нового браузера на основе Chromium стало известно в декабре 2018 года. Проект нового браузера имел кодовое название Anaheim. На основе этого движка созданы российские «Амиго» и «Спутник», а также Opera, «Яндекс.Браузер» и сам Google Chrome.

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