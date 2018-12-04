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Microsoft похоронит свой браузер

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Корпорация Microsoft занимается разработкой нового браузера на основе платформы Chromium от Google. Об этом пишет Windows Central.

Проект нового браузера имеет кодовое название Anaheim и должен заменить стандартный браузер Edge. Перед этим появилась информация о неком совместном проекте Microsoft с Google и Qualcomm по созданию специальной версии Chrome для устройств на Windows 10 с ARM-процессорами.

Теперь же источники утверждают, что Microsoft работает над полностью новым браузером, за основу которого взят браузер с открытым исходным кодом Chromium. Так, на его основе уже созданы российские «Амиго» и «Спутник», а также Opera, «Яндекс.Браузер» и сам Google Chrome. Предполагается, что новый браузер выйдет в начале 2019 года.

На текущий момент браузером по умолчанию в Windows 10 является Microsoft Edge, созданный на собственной платформе компании EdgeHTML. Предполагалось, что он полностью заменит Internet Explorer, однако впоследствии компания решила оставить оба браузера. При попытке поменять стандартный браузер пользователю показываются окна с просьбами «дать браузеру от Microsoft шанс».

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