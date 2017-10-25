Microsoft похоронила Kinect

Корпорация Microsoft прекратила производство игрового контроллера Kinect. Об этом Fast Co Design рассказал создатель аксессуара Алекс Кипман (Alex Kipman).

Отмечается, что с момента релиза устройства в 2010 году всего было продано 35 миллионов Kinect. В 2011 году он стал самым быстро продаваемым потребительским гаджетом в мире и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В попытках популяризовать устройство Microsoft начала комплектовать Xbox One контроллерами Kinect по умолчанию. Однако комплект был слишком дорогим, из-за чего вскоре компания решила сделать Kinect отдельным аксессуаром. Гаджет пользовался большой популярностью у энтузиастов, которые применяли его в своих проектах и научных работах.

Вместе с тем в основе многих устройств лежат технологии, используемые в Kinect. Так, шлем дополненной реальности HoloLens использует их для определения пространства, а камеры Windows Hello в ноутбуках — для распознавания лиц.