В Internet Explorer нашли опасную уязвимость

Специалисты по безопасности нашли в браузере Internet Explorer опасную уязвимость. Microsoft уже отреагировала на сообщение и пообещала выпустить патч безопасности, передает TechCrunch.

На серьезную брешь в системе браузера обратили внимание несколько компаний, включая китайское агентство Qihoo 360 и Компьютерную команду экстренной готовности США (US-CERT). В отчетах говорится, что злоумышленники пользуются ошибкой Internet Explorer при обработке оперативной памяти компьютера, благодаря которой могут проникнуть в систему. У хакеров есть возможность удаленно управлять компьютером и получить доступ к личным данным.

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Ни Qihoo 360, ни US-CERT не уточнили, как злоумышленники использовали ошибку браузера и сколько компьютеров было атаковано. Microsoft заявила, что в курсе уязвимости и работает над патчем безопасности. По прогнозу TechCrunch, патч появится в числе регулярных обновлений безопасности Windows, запланированных на 11 февраля.

В Microsoft сообщили, что риску взлома подвержены все пользователи Internet Explorer и Windows. В качестве меры безопасности компания предложила перейти на Microsoft Edge, браузер нового поколения.

16 января Microsoft выпустила браузер Edge, созданный на движке Chromium от Google. 14 января компания прекратила поддержку Windows 7. Специалисты Microsoft уточнили, что операционная система, в частности, перестанет получать регулярные обновления безопасности.

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