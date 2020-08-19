Microsoft похоронит Internet Explorer

Microsoft прекратит поддержку браузера Internet Explorer 11 в августе 2021 года. Об этом сообщается в блоге компании на официальном сайте.

Специалисты американской корпорации заявили, что будут постепенно отказываться от устаревшего браузера в пользу новых решений. Компания опубликовала план «похорон» популярной программы, растянутый на год. До 30 ноября 2020 года браузер будет функционировать как обычно, затем его поддержка в корпоративной платформе Microsoft Teams будет прекращена.

17 августа 2021 года Microsoft официально признает Internet Explorer 11 устаревшей программой. С этого дня браузер перестанет поддерживать работу с веб-сервисами Microsoft 365. Также специалисты не рекомендуют пользоваться старым браузером с 9 марта 2021 года, так как с этого дня Microsoft Edge Legacy перестанет получать обновления безопасности.

Представители Microsoft отметили, что Internet Explorer не отвечает современным запросам: «Клиенты использует IE 11 с 2013 года, когда онлайн-среда была гораздо менее сложной, чем сегодня». В качестве альтернативы продукту специалисты компании предложили пользователям перейти на браузер Microsoft Edge.

Microsoft начала принудительно устанавливать браузер Edge вместо Internet Explorer в последних обновлениях Windows, развернутых в июне. Internet Explorer 11 был выпущен 17 октября 2013 года вместе с Windows 8.1, 7 ноября программа стала доступна для Windows 7.