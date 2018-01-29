Microsoft окончательно похоронила Windows Phone

Старший менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан заявил, что корпорация не планирует выпускать тестовые версии системы Windows 10 Mobile. Это означает, что ОС прекратит обновляться, пишет SlashGear.

После выхода Windows 10 Creators Update разработчики заявили о прекращении выпуска новых устройств на Windows 10 из-за низкой доли на рынке и слабой поддержки со стороны независимых разработчиков. При этом тестовые сборки системы продолжали выходить — последняя версия системы версии 1709 вышла 5 января 2018 года.

Поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончится 10 декабря 2019 года. Соответственно, разработчики еще будут выпускать патчи с исправлениями багов и уязвимостей. Однако сама система прекратит развиваться.

В мае 2016 Microsoft объявила о намерении уволить больше 1,8 тысячи сотрудников мобильного подразделения. Вместе с этим корпорация отказалась от выпуска смартфонов Lumia и решила сконцентрироваться на новой продуктовой линейке под брендом Surface.

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