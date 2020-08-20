Новый дизайн Windows 10 показали на видео

Дизайнеры Microsoft показали, как может выглядеть обновленная Windows. Видео с демонстрацией обновленного дизайна ОС доступно на YouTube-канале компании.

В деморолике продемонстрированы основные графические элементы операционной системы. Дизайнеры показали измененное меню «Пуск», новую анимацию графических плиток, обновленные иконки приложений из пакета Office. В частности, на видео можно заметить, что прямоугольные элементы меню «Пуск» получили скругленные углы и цветовую индикацию при наведении курсора.

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В презентации также показали измененный интерфейс Центра уведомлений с иконками. Также дизайнеры представили, как будет выглядеть интерфейс Windows при дневном и ночном режимах. «Дизайн элементов Windows является уникальным для Microsoft и отражает индивидуальность бренда», — говорится в сообщении компании.

Специалисты уточнили, что продемонстрированный дизайн не является окончательным. В настоящий момент Microsoft рассматривает несколько версий обновленного интерфейса операционной системы, один из которых окажется финальным и станет доступным пользователям.

В июле Microsoft представила обновленный дизайн программ пакета Office. Новая концепция получила название Fluent Design, в соответствии с которой будут также переработан визуальный интерфейс Windows. Унифицированный дизайн будет выглядеть одинаково на всех платформах, поддерживающих офисный пакет программ от Microsoft.