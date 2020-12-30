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Раскрыты новые детали Windows 10X

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Фото: Robert Galbraith / Reuters

Специальная версия операционной системы от Microsoft получит функцию мгновенного выхода из режима сна. О новых деталях операционной системы сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обнаружили в раскрытых документах поддержки ОС подробности о работе Windows 10X. В числе прочих в них было упоминание функции Modern Standby — особого режима ожидания для компьютеров под управлением операционной системы. В этом режиме ПК будет готов к работе сразу же, как только пользователь включит компьютер или откроет крышку ноутбука.

В режиме Modern Standby компьютер под управлением Windows 10X продолжает быть подключенным к сети и обрабатывать различные процессы — обновлять информацию о приложениях, получать почту, принимать системные апдейты. Отмечается, что большая часть встроенных программ — Outlook Mail, OneDrive и прочие — будут поддерживать данный режим.

По словам авторов, изначально запланированная на конец 2020 года Windows 10X выйдет в период с марта по июнь 2021 года. В отличие от других ОС данная операционная система базируется на Windows Core OS и предназначена преимущественно для работы в интернете.

В конце ноября появилась информация, что Windows 10X выйдет частями. В первую очередь Microsoft представит специальную версию ОС для слабых компьютеров, затем компания выпустит операционную систему, адаптированную для работы на устройствах с двумя экранами.

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