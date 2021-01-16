Рассекречена новая версия Windows

Упрощенная версия операционной системы Windows 10 будет адаптирована под работу на слабых ПК и получит обновленный дизайн. Об этом сообщает издание The Verge, в распоряжении которого оказалась рассекреченная копия ОС.

Windows 10X, которую получили журналисты, адаптирована для работы на низкопроизводительных компьютерах с одним экраном. Основным визуальным отличием операционной системы является расположение меню «Пуск» по центру рабочего стола. Также в его нижней части находится часто используемые и закрепленные приложения.

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ОС имеет упрощенный дизайн: «Система больше похожа на портал в интернет, чем портал в библиотеку приложений Windows». Вместо привычных пользователю иконок появился центр действий, через который можно получать уведомления, использовать быстрые настройки, подключать дополнительные окна и экрана, настраивать подключение к сети, управлять воспроизведением мультимедиа.

Windows 10X позволяет свободно перетаскивать приложения, в том числе расположить окна двух программ рядом на рабочем столе. При этом изменить размер окон невозможно. Через встроенную программу «Проводник» можно получить доступ к облачному хранилищу, однако отсутствует возможность работы с локальными файлами.

Журналисты уточнили, что Windows 10X очень напоминает ChromeOS — операционную систему для ноутбуков от Google. ОС нельзя свободно загрузить на компьютер, она будет предустановлена на некоторых новых ноутбуках, которые в ближайшем времени появятся в продаже.

Релиз операционной системы состоится в период с марта по июнь. В будущем Windows 10X будет адаптирована для использования на компьютерах с двумя экранами.