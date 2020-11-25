Показан новый дизайн приложений Windows

Microsoft частично вернет в свою операционную систему дизайн старых версий Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Ожидается, что в будущем обновлении для ОС в Windows появится новый дизайн для встроенных и сторонних приложений, который будет отличаться закругленными углами окон. Журналисты заметили, что аналогичный дизайн использовался в операционных системах Windows XP и 7, однако был признан устаревшим вместе с выходом в 2012 году Windows 8.

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По словам представителей Microsoft, которые показали новый облик ОС в материале на GitHub, изменения соответствуют дизайн-концепции Fluent Design, ранее принятой в компании. Визуальное обновление окон приложений вступит в силу во второй половине 2021 года. В первую очередь — весной 2021 года — доступ к новому пользовательскому интерфейсу получат участники программы Windows Insider.

Журналисты заметили, что фактически Microsoft уже внедрила новый дизайн. В частности, в браузер Edge, приложение будильника и часов, калькулятора и другие встроенные в Windows 10 уже добавили окна нового типа.

В октябре стало известно, что в 2021 году Microsoft запланировала глобальное обновление ОС, в рамках которого будет значительно переработан визуальный интерфейс системы. Дизайнеры компании переделают визуальный облик меню «Пуск», «Центра действий и уведомлений» и встроенной программы «Проводник».