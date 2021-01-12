Раскрыты причины успеха устаревшей Windows 7

Пользователи Windows не желают обновляться на новую версию ОС из-за экономии. Это следует из проведенного изданием Which? опроса.

Журналисты опросили более тысячи пользователей операционных систем от Microsoft. Выяснилось, что 13 процентов респондентов до сих пор используют устаревшую Windows 7. На основании подробного опроса авторы выяснили секреты успеха операционной системы. Большая часть пользователей — 30 процентов — заявила, что не желает обновляться на новую версию ОС, так как не хочет платить за апдейт.

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22 процента респондентов ответили, что используют Windows 7, так как операционная система кажется им более простой и удобной. Еще 19 процентов пользователей заметили, что их компьютер не поддерживает более новые версии ОС.

Журналисты отметили, что последние версии операционных систем от Microsoft действительно могут не поддерживаться на многих ПК. Также авторы уточнили, что платить за актуальную версию Windows необязательно — обладатели лицензионной копии Windows 7 и других ОС от Microsoft могут рассчитывать на бесплатное обновление до Windows 10. В сообщении издания говорится, что пользоваться старыми версиями ОС рискованно, так как для них не выпускаются патчи безопасности.

Windows 7 была выпущена в 2009 году. В 2012 году Microsoft представила заменившую популярную операционную систему Windows 8, в 2013 году — Windows 8.1, в 2015 году — Windows 10. Официальная поддержка Windows 7 была прекращена 14 января 2020 года.