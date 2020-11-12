Microsoft похоронила еще одну ОС

Microsoft прекратила поддержку еще одной устаревшей операционной системы. Об этом сообщает издание Softpedia со ссылкой на материалы компании.

В сообщении для клиентов представители компании заявили, что прекращают поддержку Windows Embedded Standard 7, выпущенной в 2009 году. По словам инженеров Microsoft, последний системный апдейт для ОС вышел 13 октября. «Поскольку устройства под управлением этой операционной системы больше не будут получать какие-либо обновления, мы рекомендуем как можно быстрее перейти на Windows 10», — говорится в сообщении.

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Журналисты заметили, что похороненная ОС является последней из серии Windows 7, которая поддерживалась до середины осени 2020 года. С 13 октября компания перестает поставлять патчи безопасности бесплатно. Обновления будут выпускаться лишь для корпоративных потребителей, зарегистрированных в программе расширенных обновлений безопасности. В этом случае Windows Embedded Standard 7 будут поддерживать до 10 октября 2023 года.

В материале Softpedia говорится, что своим сообщением Microsoft фактически признает, что Windows 7 является небезопасной операционной системой. Компания снимает с себя ответственность за будущие инциденты взлома и хакерские атаки на пользователей ОС. По оценке журналистов, Windows 7 остается второй по популярности операционной системой от Microsoft, ее доля составляет более 20 процентов.

Поддержка Windows 7 была официально прекращена 14 января. С этого дня специалисты компании перестают выпускать апдейты для устаревшей ОС и консультировать пользователей системы.