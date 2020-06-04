Раскрыта популярность устаревшей Windows 7

Объявленная устаревшей Windows 7 осталась второй по популярности операционной системой для компьютеров. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на раскрытые данные исследования аналитической компании NetMarketShare.

Вышедшая в 2009 году ОС заняла второе место в рейтинге настольных операционных систем, получив долю 24,28 процентов. Самой популярной системой была названа актуальная Windows 10, установленная, по данным аналитиков, на 57,83 процентов компьютеров во всем мире. На третьей и четвертой позициях расположились Windows 8.1 и macOS X 10.14 — на продукты компаний Microsoft и Apple пришлось 3,04 и 2,46 процентов соответственно.

По данным специалистов, ровно 12 месяцев назад на Windows 7 приходилась доля в 35 процентов рынка. При этом с января 2020 года, когда было объявлено об окончании поддержки ОС, количество пользователей существенно не изменилось.

Аналитики объяснили популярность продукта привычкой пользователей и частые проблемные обновления Windows 10. При этом в некоторых регионах регуляторы не рекомендуют пользоваться Windows 7. Так, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) посоветовал британским гражданам отказаться от ОС ввиду отсутствия регулярных обновлений безопасности.

14 января 2020 года Microsoft официально признала Windows 7 устаревшей. В компании пояснили, что ОС перестанет получать регулярные апдейты системы, также инженеры корпорации прекращают оказывать техническую поддержку. Выход Windows 7 состоялся в июле 2009 года.

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