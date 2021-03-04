Microsoft раскрыла будущее Windows

Представитель Microsoft рассказал о следующем поколении Windows. Об этом сообщает Windows Central.

В своем выступлении в рамках конференции Ignite 2021 директор по продукту Microsoft Панос Панай (Panos Panay) заявил, что грядет новое поколение Windows. «Будущее Windows невероятно. Это то, что мы покажем пользователям обязательно», — подчеркнул Панай. Представитель корпорации заметил, что ОС пользуются более миллиарда человек по всему миру и Windows помогает им работать продуктивно.

Топ-менеджер компании не стал раскрывать новых особенностей операционной системы и отказался анонсировать примерные сроки выхода очередных версий ОС. Однако в разговоре с другими участниками конференции Панос Панай заметил, что сильно взволнован, так как ему не терпится поделиться новостями о Windows.

По мнению журналистов, в своем выступлении Панай намекнул на то, что релиз новых продуктов Microsoft состоится до конца года. Также авторы рассказали, что есть информация от источников, что корпорация уже запланировала большое мероприятие с приглашенными представителями прессы. Однако дата его проведения не сообщается.

Ранее стало известно, что Microsoft работает над крупным обновлением Windows 10 под условным названием Sun Valley («Солнечная долина»). Релиз продукта состоится осенью. Также в период с марта по июль американская компания должна выпустить Windows 10X — специальную версию операционной системы для низкопроизводительных компьютеров.