Раскрыты сроки выхода новой Windows

Очередное крупное обновление Windows 10 выйдет в июне. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обнаружили описанные сроки выхода новой версии ОС на сайте проекта Chromium. В сообщении от Microsoft говорилось, что релиз операционной системы ожидается в июне. По словам авторов, обновление Windows 10 21H1 не получит крупных нововведений и будет посвящено улучшению качества работы системы и исправлению ошибок.

Известно, что раскрытый апдейт получит новое API (интерфейс программирования приложений, Application Programming Interface) для разработчиков. Также программисты Microsoft намерены исправить опасную уязвимость диспетчера ядра транзакций Kernel Transaction Manager (KTM). Работа над Windows 10 21H1 начнется в феврале, разработчики получат доступ к бета-версии ОС в мае.

Журналисты отметили, что американская корпорация обычно представляет крупное обновление своей операционной системы в конце весны. Например, версии 1903 и 2004 Windows 10 были выпущены в последнюю неделю мая.

Ранее стало известно, что в период с марта по июнь Microsoft выпустит Windows 10X — специальную версию ОС для компьютеров со слабой производительностью. В дальнейшем компания намерена представить особую версию 10X для устройств с двумя экранами.