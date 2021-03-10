В Windows изменились иконки

Внешний вид иконок в Windows изменился. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты изучили новую предварительную сборку ОС от Microsoft под названием Windows 10 Insider Preview Build 21327. В нее попали в том числе обновленные символы системных программ и команд — например, изменение шрифта, вставка ссылки, «копировать» и «вырезать» и прочие. Сообщается, что новые иконки являются упрощенными и округлыми и больше соответствуют выбранной в компании дизайн-концепции Fluent Design. Также известно, что текст на символах выполнен с помощью нового шрифта Segoe Fluent Icons.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

В сообщении команды Windows также говорится, что отображаемые в меню «Пуск» карточки выделяются более красочно, «что делает вашу ленту новостей более привлекательной и красивой». Также в новостной раздел добавили возможность отреагировать на определенные темы — оставить комментарий или эмодзи.

Представители компании заявили, что на данный момент нововведения доступны только в предварительной сборке новой версии Windows 10. Большая часть пользователей операционной системы от Microsoft получит обновленный интерфейс ОС в одном из апдейтов до конца года.

Журналисты обратили внимание на то, что представители корпорации упоминают новое поколение Windows. При этом информация о том, когда дебютировавшую в 2015 году Windows 10 сменит Windows 11, не раскрывается.

В середине февраля стало известно, что Microsoft работает над новой версией Windows под кодовым названием Sun Valley («Солнечная долина»). В обновлении ожидается новый внешний вид интерфейса, в частности, измененное меню «Пуск». Крупный редизайн Windows 10 состоится не раньше середины 2021 года.