Раскрыт секрет бесшумной работы PlayStation 5

Пользователи интернета нашли способ снизить шум от работающей приставки Sony. Соответствующая публикация появилась на форуме NeoGAF.

Пользователь ресурса под ником mili2110 рассказал, что получил консоль две недели назад и столкнулся с проблемой. По его словам, спустя несколько дней нормальной работы его PlayStation 5 вдруг начала сильно шуметь, особенно когда он играл в Demon's Souls. Геймер пожаловался на шумный вентилятор, но отметил, что проблема исчезла, как только он установил консоль в вертикальное положение и перевернул вверх ногами.

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Обладатель приставки уточнил, что раскрыл секрет PS5 после того, как подсмотрел этот способ в интернете. Он упомянул опубликованное в Twitter видео главы PlayStation Studios Германа Хульста (Hermen Hulst), на котором можно заметить, что консоль топ-менеджера установлена вверх ногами. Позже Хульст удалил ролик, опубликовав вместо него новый, на котором приставка не была видна.

Комментаторы форума с удивлением приняли рекомендацию геймера, отметив, что при установке в неправильное положение консоль действительно начинает работать тише. «Вы все над ним смеялись. А он знал!» — пошутил пользователь под ником karonoth. Часть комментаторов отметила, что геймеру стоит все-таки оформить возврат и вернуть бракованный девайс в магазин.

Ранее первые обладатели новой консоли Sony пожаловались на сильный шум, который издает дисковод устройства. Владельцы приставки отметили, что PS5 обращается к дисководу постоянно, даже когда этого не требует сама игра. Специфический шум возникает при каждом запуске оборудования, который повторяется примерно раз в час.