Раскрыта новая версия Xbox

Компания Microsoft может выпустить бюджетную игровую консоль с дисководом. Об этом сообщает издание Xbox One Gaming.

Журналисты обратили внимание на переиздание игры Saints Row, выход которой намечен на февраль 2022 года. Судя по изображениям обложки физического издания тайтла, игра будет доступна на консолях Xbox Series X и S, а также Xbox One. Авторы предположили, что обложка напечатана с ошибкой, так как консоль Series S не имеет дисковода.

«Мы проверили многие интернет-магазины, такие как Fnac, Gamespot, EB Games или Best Buy», — заявили журналисты, заметив, что везде присутствовала обложка с «неправильным» описанием. На основе этих данных энтузиасты предположили, что таким образом издатель Saints Row раскрыл новую версию приставки от Microsoft.

Анонс игры состоится 25 февраля 2022 года, но тайтл уже можно предзаказать у ретейлеров — как стандартную версию с диском, так и цифровое издание. Есть предположение, что примерно к началу 2022 года Microsoft представит дополнительную версию Xbox.

Компания Microsoft представила две версии своей консоли нового поколения — флагманскую Series X и компромиссную Series S. Последняя отличается от топовой модели отсутствием дисковода, сниженной производительностью, накопителем уменьшенного объема и габаритами. Загружать игры на такую приставку можно только из цифрового магазина Microsoft.

Ранее в сети появились фотографии Xbox Series X, уничтоженный якобы из-за взрыва консоли. Однако пользователи соцсетей не поверили изображению, заметив, что находящийся внутри приставки блок питания не может нанести такие повреждения.