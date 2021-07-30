Sony анонсировала новую функцию PlayStation 5

Sony разрешила использовать сторонние SSD-накопители для расширения памяти приставки нового поколения. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

С 29 июля пользователи PS5 смогут использовать слот M.2 для подключения сторонних накопителей. Это позволит владельцам консолей расширить встроенную память устройства и сохранить большее количество игр и мультимедийного контента. В первую очередь функция будет доступна для участников программы бета-тестирования. Примерные сроки разблокировки данной опции для всех пользователей не раскрываются.

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Sony также перечислила требования, которым должны отвечать совместимые накопители. Для PS5 можно использовать NVMe-накопители с интерфейсом PCIe 4.0 и минимальной скоростью чтения 5,5 гигабит в секунду. Ширина модуля ограничивается 22 миллиметрами. Диапазон емкости накопителей составляет от 250 гигабайт до четырех терабайт. При необходимости геймеры могут использовать элементы охлаждения и радиаторы.

Для установки SSD-накопителя инженеры японской компании рекомендуют разместить консоль на твердой горизонтальной и хорошо освещенной поверхности. Затем с помощью крестовой отвертки нужно отсоединить винты и снять заглушку со слота. «Прежде чем приступить к установке или снятию, прикоснитесь к металлическому заземленному предмету, чтобы снять статическое электричество с вашего тела», — отмечают специалисты.

В консолях Xbox Series X/S для расширения памяти можно использовать только совместимые накопители от компании Seagate.

Ранее Sony сообщила, что реализовала более 10 миллионов консолей PS5. По продажам PS5 опережает приставку прошлого поколения PS4, что делает ее самой продаваемой консолью Sony в истории.