Перечислены основные ошибки при покупке PlayStation 5

Геймеры упускают возможность купить дефицитную PlayStation 5, так как не мониторят сайты онлайн-магазинов. Об этом сообщает издание Techradar.

Журналист медиа Мэтт Суайдер (Matt Swider) составил список основных ошибок, которые совершают потенциальные покупатели приставки нового поколения. По его словам, в первую очередь пользователи перестают проверять наличие консолей в магазинах после того, как несколько раз замечают, что девайсов нет в наличии. «Настойчивость гораздо важнее скорости», — заметил Суайдер, подчеркнув, что ретейлеры регулярно получают консоли от поставщиков и важно время от времени проверять наличие товара в продаже.

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Среди ошибок геймеров журналист перечислил тот факт, что потребители отказываются от покупки расширенного комплекта PS5. Многие ретейлеры в условиях дефицита отпускают только модели с дополнительным джойстиком, в итоге такой комплект обходится несколько дороже базового. По словам Суайдера, некоторые люди не готовы немного переплатить за приставку с двумя геймпадами, а потом «идут к перекупщикам и все равно тратят 800 долларов».

Заключительной ошибкой, по мнению автора, является готовность потребителей переждать дефицит. По его мнению, люди уверены, что до конца года приставки появятся в свободной продаже. «Аналитики сказали мне, что они ожидают, что хаос с пополнением запасов PS5 продолжится и в 2022 году», — подытожил журналист.

В конце июля журналисты выяснили, что приставки PS5 поставляют в крупные российские магазины несколько раз в месяц. Желающим приобрести дефицитную консоль представители ретейлеров рекомендовали мониторить наличие устройств в магазинах.