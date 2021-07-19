Названы сроки поставок PlayStation 5 в Россию

Поставки консолей PlayStation 5 в России возобновятся в конце июля. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Журналисты опросили представителей крупных ретейлеров о сроках и объемах поставок консолей. В группе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что регулярно получают от поставщиков по несколько тысяч штук PS5, однако спрос на приставки сильно выше. «В свободную продажу мы будем запускать консоли только после стабилизации поставок», — отметили в пресс-службе компании.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut

В Ozon объем последних поставок консолей Sony оценили в 300 штук — вся партия была распродана за несколько часов. Представители маркетплейса назвали сроки поступления девайсов на интернет-площадку — середина и конец июля. Желающим приобрести геймерское устройство пользователям в Ozon рекомендовали добавить консоль в список ожидания.

Представитель «Ситилинка» Иван Поликарпов в комментарии изданию заявил, что компания регулярно получает от производителя консоли с интервалом в две-три недели. «Мы понимаем высокий интерес аудитории к флагманской модели, поэтому чтобы своевременно организовать доставку товара и обезопасить наших клиентов от перекупщиков, компания создала специальную страницу данной консоли на сайте, где можно встать в очередь на покупку», — отметил Поликарпов.

В середине июля стало известно, что в России реализовали очередную партию консолей PS5. По словам потребителей крупных отечественных ретейлеров, партия приставок Sony была раскуплена в течение нескольких минут после появления в продаже. PlayStation 5 является дефицитной с момента ее релиза в ноябре 2020 года.