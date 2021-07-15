В России появилась PlayStation 5

В России распродали очередную партию консолей PlayStation 5. Об стало известно из сообщений ретейлеров.

В частности, сбор заявок на покупку приставки нового поколения Sony был открыт на сайте магазина «М.Видео» 14 июля в 18:30. Приобрести дефицитную консоль можно было только в комплекте с дополнительным геймпадом. В компании заявили, что консоли появляются ограниченными партиями и магазин не гарантирует продажу устройства при оформлении предзаказа.

Стоимость базовой версии PS5 с дополнительным контроллером DualSense составляла 55 980 рублей, модель Digital Edition была доступна за 46 980 рублей. На момент написания заметки сбор предзаказов прекратили, судя по информации на сайте «М.Видео», приставка отсутствует в наличии.

Также игровая консоль от Sony продавалась в сети магазинов DNS. Поступление товара было намечено на 14 июля, старт продаж состоялся в 10:00. В наличии были доступны только базовые версии PS5 с дисководом. Судя по комментариям пользователей на сайте DNS, продажи закрылись буквально через несколько минут после старта.

На старте продаж в ноябре базовая и цифровая версии PS5 были оценены в 46 990 и 37 990 рублей. В апреле стоимость приставок увеличилась на три тысячи рублей. Нехватка консолей нового поколения наблюдается с момента их появления в продаже, в мае аналитики Bloomberg предсказали, что дефицит приставок продлится весь год.