Sony продала 10 миллионов PlayStation 5

Sony отчиталась о продажах десятимиллионной консоли нового поколения. Об этом сообщает издание The Verge.

По информации компании, с момента появления PlayStation 5 в продаже было реализовано более 10 миллионов приставок. В апреле Sony отчиталась, что продала 7,8 миллиона консолей нового поколения. По оценке журналистов, по продажам PS5 опережает приставку прошлого поколения PS4, что делает ее самой продаваемой консолью Sony в истории.

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Представители компании отметили, что распространение PlayStation 5 сдерживают проблемы с дефицитом компонентов, необходимых для производства приставки. «Хотя PS5 достигла большего числа пользователей быстрее, чем любая из наших предыдущих консолей, нам еще предстоит много работы, поскольку спрос на PS5 продолжает опережать предложение», — заметил президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan).

Кроме того, в отчете Sony раскрываются детали о продажах некоторых эксклюзивных тайтлов. Так, игра Spider-Man: Miles Morales разошлась тиражом 6,5 миллионов копий. Ratchet & Clank: Rift Apart, которая стала доступна в июне, приобрели более 1,1 миллиона раз, а выпущенная в апреле Returnal разошлась тиражом более 560 тысяч копий.

Авторы отметили, что конкуренты Sony из игрового подразделения Microsoft не делятся данными о продажах своего флагманского продукта. Глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) заметил лишь, что приставки Xbox Series X/S стали самыми продаваемыми консолями бренда. По оценке независимого эксперта Даниэля Ахмада (Daniel Ahmad), с момента запуска продуктов Xbox Series в продажу Microsoft реализовала около 6,5 миллиона приставок.

Ранее о том, что Sony реализовала 10 миллионов консолей PS5, рассказывали источники издания VGChartz. Конкуренты из Microsoft продали за тот же период 5,9 миллиона приставок Xbox Series X/S.