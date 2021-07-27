Названы сроки окончания дефицита консолей

Дефицит консолей нового поколения сохранится до 2023 года. Об этом сообщает издание IGN.

Журналисты издания обратили внимание на квартальный отчет Intel, опубликованный на сайте компании. Руководитель корпорации Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger) отметил, что ожидает сохранения нехватки полупроводников для высокотехнологичного оборудования и в 2022 году. В свою очередь, проблемы с поставками, вероятно, сохранятся до 2023 года, а затем производители чипов смогут исполнить заказы в полном объеме.

Авторы издания называют отчет Intel намеком на сроки окончания дефицита приставок нового поколения от Sony и Microsoft и игровых видеокарт. «Если вы надеетесь легко приобрести видеокарты, PS5, Xbox Series X/S, то, скорее всего, этого не произойдет до 2023 года», — подытожили журналисты.

Гелсинджер также отметил, что, несмотря на нехватку компонентов, во втором квартале года рынок ПК вышел на показатель в один миллион проданных устройств в день. Повышенный интерес к компьютерам должен сохраниться как минимум до 2022 года, что вызвано необходимостью наличия ПК дома из-за удаленной работы.

В мае опрошенные Bloomberg аналитики заявили, что дефицит консолей PlayStation 5 сохранится как минимум до 2022 года. В феврале представители Sony назвали причиной дефицита нехватку компонентов для производства приставок.