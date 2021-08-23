Новая версия PlayStation появилась в продаже

Sony начала продажи новой ревизии консоли PlayStation 5. Об этом сообщает австралийское издание PressStart.

Цифровую версию PS5, которая не имеет дисковода, обнаружили в австралийских интернет-магазинах. Подтверждением того, что у местных ретейлеров появилась именно новая версия консоли, стало цифровое обозначение модели CFI-1102A. По словам журналистов, Австралия стала первой страной, в которой стартовали продажи обновленной версии приставки.

По информации издания, в сети еще не появились обзоры актуальной ревизии PS5. Однако авторы отметили, что следующее поколение приставки отличается от стартового тем, что консоль стала примерно на 300 граммов легче. Также устройство имеет винт нового типа, с помощью которого девайс крепится к подставке. Компонент устроен таким образом, что его можно закрутить вручную, без использования отвертки.

По словам журналистов, им неизвестно, когда новая приставка появится в наличии в других странах мира. Также неизвестны сроки выхода второй ревизии базовой версии PlayStation 5 с дисководом.

О появлении второй ревизии PlayStation 5 стало известно в конце июля. Кроме уменьшенного веса и наличия винта нового типа обновленная консоль ничем не отличается от оригинальной. Глобальные продажи консоли PS5 стартовали в ноябре.