Раскрыта новая версия PlayStation 5

До конца лета Sony выпустит новую версию PlayStation 5. Об этом стало известно из сообщений пользователей соцсетей.

Пользователи сети обратили внимание на упоминание новой версии приставки Sony в каталогах японских ретейлеров. Речь идет об обновленной цифровой версии консоли — PS5 Digital Edition. Раскрытая модель фигурирует под уникальным кодом CFI-1100B01.

Факт выпуска очередной ревизии консоли подтверждает руководство пользователя, обнаруженное на сайте Sony. В нем уточняются отличия новой версии от актуальной — например, вес PS5 будет меньше примерно на 300 грамм. Также производитель заменил винт, с помощью которого девайс крепился к подставке. Таким образом, для установки консоли не потребуется отвертка. При этом остальные габариты PS5 не изменятся.

В слитых материалах ретейлеров говорится, что новая ревизия приставки появится в продаже в конце июля. В настоящий момент неизвестно, будет ли новая версия PS5 представлена на японском рынке или глобально.

Старт продаж консолей PS5 состоялся в ноябре. В настоящий момент приставка является дефицитной на многих мировых рынках.

Ранее журналисты выяснили сроки поставок консолей Sony в Россию. Так, представители ряда ретейлеров рассказали, что геймерские девайсы поступают в их распоряжение несколько раз в месяц, а ближайшая поставка оборудования запланирована на конец июля.