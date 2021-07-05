Sony выпустила в России телевизор за миллион рублей

Sony представила в России линейку телевизоров с интеллектуальным процессором. Об этом сообщается на сайте компании.

В серию Bravia XR вошли телевизоры с разрешением 4K и 8K и матрицей OLED. По словам представителей компании, отличительной особенностью новых аппаратов является наличие интеллектуального процессора Cognitive Processor XR. Чип обрабатывает изображение таким образом, чтобы оно «соответствовало естественным когнитивным ожиданиям человека».

Самый дорогой телевизор в линейке получил название Bravia XR Master Z9J. Кроме описанного процессора выпущенная модель имеет 85-дюймовую матрицу с Full Array LED и разрешением 8K, поддержку расширенного динамического диапазона HDR и функции Local Dimming, встроенную аудиосистему Dolby Atmos. Устройство вышло с 16 гигабайтами встроенной памяти и ОС Android TV. Розничная стоимость флагмана составляет миллион рублей.

В серии есть также более бюджетные аппараты. В частности, модель X90J с матрицей 4K Ultra HD и экраном диагональю 55 дюймов оценена в 130 тысяч рублей.

Летом 2020 года Sony представила телевизоры серии Sony Bravia HX90, адаптированные специально под игровую консоль нового поколения. 4K-телевизоры отличаются наличием матрицы с прямой полной светодиодной подсветкой, HDR с частотой обновления изображения 120 кадров в секунду и оптимизацией под PlayStation 5. Стоимость самого бюджетного варианта составляет 1500 евро.