Xiaomi привезла в Россию свой самый дорогой телевизор

Xiaomi привезла в Россию телевизор Mi TV Q1 75, отличающийся QLED-экраном. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно описанию продукта, аппарат имеет «безграничный» экран разрешением 4K с матрицей QLED. Модель вышла с экраном диагональю 75 дюймов, поддержкой частоты 120 герц и технологи MEMC, которая автоматически оптимизирует отображение контента с низкой частотой кадров, обеспечивая плавность демонстрируемой картинки.

Mi TV Q1 75 имеет максимальную яркость 1000 нит, угол обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG. Устройство оснащено стереодинамиками мощностью 30 ватт, 32 гигабайтами встроенной памяти, встроенным цифровым тюнером, 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. Вес телевизора с подставкой составляет 33,3 килограмма. Mi TV Q1 75 является самым дорогим телевизором в серии Xiaomi, его стоимость составляет 150 тысяч рублей.

Аппарат появится в продаже в августе, модель доступна в черном цвете. Телевизор можно будет приобрести на сайте Xiaomi и у партнеров компании.

В августе 2020 года Xiaomi представила телевизор с прозрачной панелью. Mi TV Lux Transparent Edition оснащен полупрозрачной OLED-панелью диагональю 55 дюймов, оценен в 50 тысяч юаней, или около 560 тысяч рублей.