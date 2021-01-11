LG показала прозрачный телевизор

Компания LG представила прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор. Презентация прошла в рамках выставки CES 2021, пишет The Verge.

Рабочий прототип OLED Smart Bed может убираться в изножье кровати, когда не используется. Также компания показала несколько сценариев использования, когда телевизор выдвинут частично: в этом случае выводится различная полезная информация — например, время и погода. В эту же рамку встроены динамики.

LG DIsplay представила решения на основе прозрачного экрана для метро и других общественных мест: «Эта технология максимизирует преимущества OLED и может использоваться в различных местах, включая магазины, торговых центров, архитектурные объекты, а также в общественном транспорте, вагонах метро, самолетах».

В августе 2020 года Xiaomi объявила о выпуске прозрачного телевизора с панелью на 55 дюймов. Телевизор имеет частоту обновления экрана 120 герц, глубину цвета 10 бит и охватывает 93 процента цветового пространства DCI-P3. Владельцы устройства рассказали, что при стоимости телевизора в семь тысяч долларов, он имеет разрешение лишь FullHD.