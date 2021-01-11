Наука и техника
 
Последние новости
Протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию
Олигарх-основатель правящей партии Грузии решил уйти из политики
В России из-за обвала рубля начался резкий рост цен на машины
Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки соцсетей
Сериал «Секс в большом городе» получил продолжение
России предрекли падение цен на жилье
Российская чиновница извинилась за фразу «поесть и поспать в больнице»
Россиянин попал в колонию и заработал 30 миллионов рублей
Диетолог назвала продукты для быстрого похудения после праздников
Новости партнеров
Прослушать новость

LG показала прозрачный телевизор

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: LG

Компания LG представила прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор. Презентация прошла в рамках выставки CES 2021, пишет The Verge.

Рабочий прототип OLED Smart Bed может убираться в изножье кровати, когда не используется. Также компания показала несколько сценариев использования, когда телевизор выдвинут частично: в этом случае выводится различная полезная информация — например, время и погода. В эту же рамку встроены динамики.

LG DIsplay представила решения на основе прозрачного экрана для метро и других общественных мест: «Эта технология максимизирует преимущества OLED и может использоваться в различных местах, включая магазины, торговых центров, архитектурные объекты, а также в общественном транспорте, вагонах метро, самолетах».

В августе 2020 года Xiaomi объявила о выпуске прозрачного телевизора с панелью на 55 дюймов. Телевизор имеет частоту обновления экрана 120 герц, глубину цвета 10 бит и охватывает 93 процента цветового пространства DCI-P3. Владельцы устройства рассказали, что при стоимости телевизора в семь тысяч долларов, он имеет разрешение лишь FullHD.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
LG imagines a bed with a hidden see-thru OLED TV set
LG изобрела ноутбук-рулон
LG начала блокировать телевизоры в России
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
20:3529 декабря 2020

Перечислены главные недостатки смартфонов

19:3429 декабря 2020

Обнаружена возможная соседняя Вселенная

18:3229 декабря 2020

Рассекречен новый iPhone SE

Наука и техника00:06 1 ноября 2020

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
17:2429 декабря 2020

Назван первый живой «организм» на Земле

15:5629 декабря 2020

Раскрыты продажи PlayStation 5

15:0329 декабря 2020

Рогозин объяснил отставание «Роскосмоса»

Наука и техника00:0130 октября 2020

Сверху виднее

Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
14:0729 декабря 2020

Названы главные игры года для ПК

13:0629 декабря 2020

В США похвалили устаревший российский «Орион»

12:1929 декабря 2020

Xiaomi вслед за Apple отказалась от зарядника для смартфона

Россия
Ну, поехали!
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
«Не вижу повода не выпить»
 
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение
Госпожа поневоле
Мелания Трамп мечтает вернуться к прежней жизни. Почему ей не понравилась роль первой леди США?
Начались поиски пропавшего c радаров пассажирского самолета
Шпионка, террористка и просто красавица
Как молодая девушка помогла Южной Корее в борьбе с Северной и почему ей простили 115 смертей
Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет пропал с радаров
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия
Они сорвали утверждение итогов выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне — комендантский час
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
В собственном соку
В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
В России установлена новая величина прожиточного минимума
Снизу постучали
2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
Создатель Natura Siberica незадолго до смерти рассказал о своем наследстве
Биток жив
Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать?
Цена нефти вернулась к показателям февраля прошлого года
Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
«Прибыла в Одессу банда из Амура»
Песня «Мурка» стала гимном советского криминала. Почему она так популярна и какие тайны скрывает?
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Британский агент Москвы
Как офицер MI6 Джордж Блейк передал СССР военные секреты НАТО и стал легендой советской разведки
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова рассказал о несостоявшемся боксерском бое с Мэйуэзером
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место
До этого россиян разгромила Канада. Сборная осталась без медалей чемпионата мира
Тарасова заступилась за хоккеистов молодежной сборной России
Вячеслав Веденин«Как финишировал — почти не помню»
Бежал, хитрил и матерился. Как советский лыжник дважды победил на Олимпиаде и стал народным героем
Гонку преследования на этапе Кубка мира впервые за 21 год выиграла россиянка
«Черт бы вас побрал, чертовы коммуняки!»
Паленая водка, жучки и солдаты. Какой увидели Москву канадские хоккеисты во время Суперсерии-1972
Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком
Все материалы
Культура
Дарья Донцова ответила на сообщения о своей «смерти» в Сочи
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Задолжавший актер Павел Деревянко выехал из страны с помощью влиятельных друзей
«Мы написали эти песни, когда я был полным придурком»
Viagra Boys, бегущая с волками и адский карнавал: главная музыка месяца
Therr Maitz выступят в Главклубе с большим рождественским концертом
Бен, это Данила
Князь Олег, жизнь с ведьмой и возвращение крутого Уокера: 20 лучших сериалов января
Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
Выявлены самые популярные имена любителей авантюрных путешествий
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Раскрыты детали крушения пассажирского самолета в Индонезии
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Стюардесса раскрыла реальную схему начисления зарплаты бортпроводникам
Названа предполагаемая причина крушения пассажирского самолета в Индонезии
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала продукты для быстрого похудения после праздников
Врач заявила об опасности утренних привычек
Девушка подарила парню лотерейный билет и потребовала часть выигрыша
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
На лице женщины выросли волосы из-за злоупотребления курением
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»
Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
Все материалы
Китайцы выпустили 650-сильный электроседан с запасом хода 1000 километров
Потрачено: самые дорогие автомобили на аукционах 2020 года
Несите ваши денежки: вспоминаем 10 лучших лотов ушедшего года
«Бюджетный» кроссовер Tesla Model Y подешевел на 8000 долларов
Детройт-2001: первым концептам XXI века исполнилось 20 лет
С какими идеями и ожиданиями автомобильные компании входили в новое тысячелетие?
На заводе General Motors начнут выпускать электрокары Honda
Как автопроизводители хвалят друг друга
В честь окончания непростого года конкурентам предложили ненадолго зарыть топор войны
Bentley объявила о рекордных продажах в 2020 году
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы