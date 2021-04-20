Создан черно-белый монитор за 150 тысяч рублей

В Китае создали первый в мире монитор, основанный на матрице с электронными чернилами (E-Ink). Об этом сообщает местное издание ITHome.

Устройство Paperlike 253 было представлено компанией Dasung Technology. Модель имеет типичный для компьютерных мониторов форм-фактор и располагается на подставке. Девайс получил 25,3-дюймовый экран с матрицей E-Ink разрешением 3200х1800 пикселей и соотношением сторон 16:9. Экран — как и у электронных книг — способен отображать лишь черные и белые цвета и оттенки серого.

При этом в отличие от книг с дисплеем на основе электронных чернил монитор имеет высокий отклик, который позволяет запускать видео и игры. Стоимость монитора составляет 12 849 юаней или около 150 тысяч рублей.

На боковой стороне корпуса Paperlike 253 находятся порты USB-C, USB-A, HDMI, DP и прочие разъемы. Устройство можно использовать с креплением VESA и повесить на альтернативную стойку или стену.

В сентябре стало известно, что компания Xiaomi намерена выпустить монитор с прозрачной матрицей. Менеджеры Xiaomi приняли такое решение после того, как заметили интерес потребителей к телевизору Mi TV Lux Transparent Edition. Последняя модель была представлена летом, футуристичный телевизор оценили в 50 тысяч юаней или около 585 тысяч рублей.