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Xiaomi выпустила холодильник с 5G

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Фото: Xiaomi

Xiaomi выпустила первый холодильник с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на материалы компании.

Бытовой прибор был создан дочерней компанией Xiaomi Viomi и получил название 21Face 5G IoT. Согласно описанию девайса, холодильник является частью экосистемы умного дома Xiaomi и имеет различные смарт-функции. Устройство оснащено 5G-модулем и поддерживает стандарт Wi-Fi 6, который обеспечивает скорость передачи данных до 1200 мегабит в секунду.

На передней панели аппарата находится сенсорный дисплей, который предназначен для управления функциями устройства, заказа продуктов, использования мультимедиа — видео, аудио, ТВ. С помощью 21Face 5G IoT можно управлять другими устройствами, входящими в систему умного дома. Холодильник также поддерживает голосовое управление.

21Face 5G IoT имеет две дверцы, объем всех камер аппарата составляет 520 литров. Уровень шума бытового прибора ограничен 38 децибелами. Стоимость умного холодильника составляет 4999 юаней или около 60 тысяч рублей, модель доступна для покупки в Китае.

В августе Xiaomi расширила линейку продуктов умного дома, добавив в нее телевизор Mi TV Lux Transparent Edition. Устройство имеет прозрачную матрицу, благодаря которой пользователь может видеть, что находится за телевизором. Модель, оснащенную 55-дюймовым экраном с OLED-панелью, оценили в 49 999 юаней или около 600 тысяч рублей.

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