Xiaomi изобрела рекордную зарядку для смартфонов

Xiaomi изобрела технологию зарядки, позволяющую пополнять емкость батареи смартфона за 20 минут. Видео с демонстрацией процесса зарядки опубликовано на YouTube-канале компании.

Новая разработка китайского производителя техники получила название Mi Wireless Charging Technology. Она основана на беспроводном протоколе и обеспечивает мощность зарядки до 80 ватт. Для демонстрации рекордной зарядки Xiaomi использовала модифицированную версию флагманского смартфона Mi 10 Pro, имеющего аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов.

Судя по тестам, устройство пополнило батарею на 10 процентов за одну минуту. Аппарат зарядился на 50 процентов за восемь минут, на 100 процентов — за 19 минут. По словам представителей Xiaomi, с помощью Mi Wireless Charging Technology можно заряжать устройства быстрее многих проводных аналогов.

Компания не уточнила, когда новый протокол будет внедрен в смартфоны, выпускаемые серийно. Предыдущая рекордная беспроводная зарядка от Xiaomi обеспечивала мощность 50 ватт и позволяла восполнить запасы батареи телефона емкостью 4500 миллиампер-часов за 40 минут.

Прошедшим летом Oppo объявила о выходе самой мощной зарядки для смартфонов. Технологическое решение китайской компании позволяло обеспечивать мощность более 125 ватт при зарядке устройств. Производитель смартфонов не уточнил, когда новый стандарт будет использоваться в аппаратах бренда.