Xiaomi представила самый дешевый телевизор

Xiaomi выпустила бюджетный телевизор Redmi Smart TV A32. Модель можно приобрести в Китае, сообщает издание GizmoChina.

Аппарат стал новым устройством серии Smart TV A, в которую уже вошли аппараты Smart TV A55 и Smart TV A50. Модель Smart TV A32 является самой дешевой в линейке телевизоров Xiaomi. Гаджет получил 32-дюймовый дисплей с поддержкой фирменной технологии улучшения отображаемой картинки. Представленное устройство имеет 64-битный чип A53, один гигабайт оперативной и восемь гигабайт встроенной памяти, графический процессор Mali-450.

Redmi Smart TV A32 получил обновленный графический интерфейс на базе операционной системы MIUI for TV 3.0. Модель также оснащена голосовым помощником XiaoAI 3.0, который позволяет управлять системой умного дома и подключенным к ней гаджетами.

Стоимость нового телевизора составила 799 юаней, или около 9 тысяч рублей. Аппарат доступен на китайской площадке JD, о выходе устройства на глобальный рынок не сообщается.

Ранее китайская компания выпустила свой первый телевизор с разрешением 8К. Флагман Mi TV Lux Pro получил 82-дюймовый экран на основе матрицы Mini LED с углом обзора 178 градусов, максимальной якростью 2000 нит и поддержкой HDR 10+. Стоимость телевизора составила 49 999 юаней, или около 570 тысяч рублей.