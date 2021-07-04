Названы самые популярные телевизоры в России

Спрос на телевизоры в мае среди россиян вырос на 42 процента. Об этом говорится в исследовании AliExpress, которое оказалось в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Представители «AliExpress Россия» отметили, что покупатели традиционно приобретают телевизоры диагональю до 32 дюймов, так как те хорошо вписываются в небольшие квартиры и кухни. Для гостиных чаще выбирают модели с диагональю на 50 и 55 дюймов — при этом ранее для этих целей приобретали аппараты диагональю 40 и 43 дюймов. Отмечен стабильный спрос на устройства с 4K и Smart TV.

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Аналитики составили топ-10 телевизоров, которые были наиболее популярны на платформе с начала года. Его возглавила 50-дюймовая модель TCL P615, оцененная в 21 тысячу рублей. Девайс имеет разрешение 4K, поддерживает детализированное ночное изображение с помощью технологии Micro Dimming. Вторым самым популярным устройством в категории был назван 32-дюймовый Polarline PL12TC за 8,5 тысячи рублей, третьим — доступный за 18 тысяч рублей 43-дюймовый TCL P615.

Кроме TCL и Polarline в рейтинге присутствуют модели Samsung, Xiaomi, Toshiba и Coocaa. Самым дорогим устройством в топе является модель Samsung UE55TU7100UXRU — 55-дюймовый девайс с 4K, новым процессором Crystal и поддержкой умного дома оценен в 40 тысяч рублей.

Ранее эксперты Роскачества назвали лучшие телевизоры, доступные на российском рынке. Топ-5 аппаратов возглавил телевизор LG OLED55BX6LB, который был отмечен за качественную матрицу, экран со сбалансированными и натуральными цветами, неплохую акустическую систему.

В конце июня специалисты AliExpress назвали самые популярные ноутбуки на площадке. Чаще всего у российских продавцов покупатели заказывали игровую модель Asus TUF Gaming FX505DT-HN507T, которая имеет 15,6-дюймовый экран, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти.