Наука и техника
 
Последние новости
В Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу
Двукратный олимпийский чемпион назвал способ спасения российского футбола
В МИД рассказали о десятках обращений России в США из-за кибератак
Названы даты резервных дней ЕГЭ
Россиянин шесть месяцев бил новорожденную дочь за громкий плач
Свалившийся с крыши россиянин оказался разыскиваемым преступником
Москву накроет «суперливень» 
Умер бывший вокалист Skid Row
Зеленского заподозрили в госизмене из-за ситуации с «вагнеровцами»
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы самые популярные ноутбуки в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Спрос на ноутбуки в России вырос в полтора раза с начала года. Об этом говорится в исследовании AliExpress, которое оказалось в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самыми популярными моделями из каталога торговой площадки оказались компьютеры стоимостью от 33 до 65 тысяч рублей. Чаще всего россияне приобретали девайсы, имеющие от 8 до 16 гигабайт оперативной и от 256 до 512 гигабайт встроенной памяти. В топе самых востребованных брендов были названы Asus, MSI, HP, Lenovo и Huawei.

По оценке AliExpress, спрос на ноутбуки остается стабильно высоким. В июне 2021 года он увеличился в полтора раза.

Чаще всего у российских продавцов на площадке покупатели заказывали игровую модель Asus TUF Gaming FX505DT-HN507T, которая имеет 15,6-дюймовый экран, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Компьютер оценен в 65 тысяч рублей. На второй и третьей позициях расположились MSI GF63 и HP 15s-fq1081ur, доступные в среднем за 59 и 33 тысячи рублей соответственно. Самым дорогим компьютером в подборке, занявшим десятое место, стал Machenike T58-VASR, оцененный в 103 тысячи рублей.

Среди заказов у иностранных продавцов лидировал бюджетный ноутбук Dere R9 PRO, средняя стоимость которого составляет 20 тысяч рублей. В топ-3 также вошли оцененные в 29 тысяч рублей KUU XBOOK 14.1 и BSLAY DQ-12. Здесь находятся преимущественным образом недорогие гаджеты. Например, самый дорогой компьютер — мини-ноутбук CHUWI GemiBook Pro 14 — оценен в 29,8 тысяч рублей.

В начале лета представители AliExpress в России перечислили самые востребованные смартфоны из Китая. У иностранных и российских продавцов самыми популярными устройствами стали Xiaomi Poco X3 Pro и Xiaomi Redmi 9C соответственно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне резко стали покупать электросамокаты
Названы самые популярные смартфоны из Китая
Россиянам открыли доступ к специальным товарам
Онлайн-магазин составил портрет типичного российского покупателя одежды
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0425 апреля

Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
09:50 9 июня

В США рассказали об отключавших ядерные объекты НЛО

08:2523 июня

Военные самолеты США вылетели с чужого авианосца впервые со Второй мировой

09:1623 июня

Астроном разрешил загадочный парадокс «красного неба»

Наука и техника00:0128 апреля

«Париж будет наш или его не будет вовсе».

Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
08:4623 июня

Китайские ученые заставили самцов крыс рожать

07:4223 июня

Ученые раскрыли связь между стрессом и опасным заболеванием

06:3323 июня

Доказана вина Сибири в самой страшной катастрофе в истории Земли

Наука и техника00:02 5 мая
Старт ракеты Electron

Взяли высоту.

У SpaceX появился сильный конкурент. Ракета от Rocket Lab может стать американским ответом «Союзам»
05:5323 июня

Ученые сообщили о приближении к центру Солнечной системы «мега-кометы»

04:2023 июня

Ученые определили наиболее подверженных депрессии людей

02:5423 июня

Российские стелс-корветы вооружат роботами-охотниками

Россия
Еще один регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для категорий граждан
«Охотнее доверяют соседке, чем врачу»
Коронавирус в России бьет рекорды. Что об этом говорят врачи?
В России выявили больше 20 тысяч новых случаев коронавируса
«Ситуация очень тяжелая»
Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп граждан
От медицины до космоса
Какие изобретения были созданы компаниями из ОЭЗ «Технополис "Москва"»
«Жара не страшна».
Как Московское метро делает поездки комфортными в аномальную погоду
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Власти приструнили металлургов после «нахлобучивания»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Топ-менеджер Toshiba ушел с поста из-за «восстания» недовольных
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Переводы за рубеж станут дороже для россиян
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
МТС вышла на второе место по числу абонентов фиксированного интернета
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Ксения Бородина подала на развод
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Российский ведущий поддержал выступившего против вакцинации Бероева
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Российские выпускники первыми услышат новый трек SLAVA MARLOW
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Названо количество не получивших QR-коды вакцинированных россиян
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Россиянка отправилась на отдых в Абхазию и погибла
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Власти разъяснили правила приема привитых иностранной вакциной на Кубани
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Первый регион России разрешил приезжать на отдых привитым иностранной вакциной
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
Из дерева сделали точную копию нового Mercedes-AMG G 63.
Не только Creta: 7 кроссоверов Hyundai, которых вы не видели
Что такое Venue, чем хороша Kona и почему нам нужен Alcazar?
Родстер Aston Martin украсили латунью в честь столетнего юбилея
Видео: невероятный Lamborghini Urus за 50 миллионов
Этот монстр называется Mansory Venatus и стоит, как несколько машин
У кроссовера Genesis GV80 появится роскошная шестиместная версия
Как и из чего собирают роскошные седаны Aurus
Что общего с маршруткой у отечественного седана за 18 миллионов рублей
В России перестали продавать бюджетный китайский кроссовер
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Петербурге начался фестиваль «Набоковские дни»
В Казани раскрыли праздничную программу Сабантуя
В Уфе рассказали о подготовке к фестивалю «Сердце фольклориады»
Церемонию открытия якутского праздника Ысыах Олонхо проведут в онлайн-формате
Пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео
Россиянин из-за травмы переключился с MMA на выпечку и основал бизнес
Названы бюджетные направления для путешествий на поезде по России в июле
Все материалы