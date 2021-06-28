Названы самые популярные ноутбуки в России

Спрос на ноутбуки в России вырос в полтора раза с начала года. Об этом говорится в исследовании AliExpress, которое оказалось в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самыми популярными моделями из каталога торговой площадки оказались компьютеры стоимостью от 33 до 65 тысяч рублей. Чаще всего россияне приобретали девайсы, имеющие от 8 до 16 гигабайт оперативной и от 256 до 512 гигабайт встроенной памяти. В топе самых востребованных брендов были названы Asus, MSI, HP, Lenovo и Huawei.

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По оценке AliExpress, спрос на ноутбуки остается стабильно высоким. В июне 2021 года он увеличился в полтора раза.

Чаще всего у российских продавцов на площадке покупатели заказывали игровую модель Asus TUF Gaming FX505DT-HN507T, которая имеет 15,6-дюймовый экран, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Компьютер оценен в 65 тысяч рублей. На второй и третьей позициях расположились MSI GF63 и HP 15s-fq1081ur, доступные в среднем за 59 и 33 тысячи рублей соответственно. Самым дорогим компьютером в подборке, занявшим десятое место, стал Machenike T58-VASR, оцененный в 103 тысячи рублей.

Среди заказов у иностранных продавцов лидировал бюджетный ноутбук Dere R9 PRO, средняя стоимость которого составляет 20 тысяч рублей. В топ-3 также вошли оцененные в 29 тысяч рублей KUU XBOOK 14.1 и BSLAY DQ-12. Здесь находятся преимущественным образом недорогие гаджеты. Например, самый дорогой компьютер — мини-ноутбук CHUWI GemiBook Pro 14 — оценен в 29,8 тысяч рублей.

В начале лета представители AliExpress в России перечислили самые востребованные смартфоны из Китая. У иностранных и российских продавцов самыми популярными устройствами стали Xiaomi Poco X3 Pro и Xiaomi Redmi 9C соответственно.