Россиянам открыли доступ к специальным товарам

Социальная сеть «Одноклассники» приняла участие в информационной кампании Mail.ru Group ко всемирному дню осведомленности об аутизме. В совместном маркетплейсе ОК и AliExpress Россия появились благотворительные товары – от фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Со 2 по 5 апреля на главной странице маркетплейса будет доступна специальная секция с товарами фонда. Купить товары можно, перейдя из карточки товара в ОК на сайт фонда.

Все средства от продажи направят на развитие программ Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Пользователи могут приобрести брендированные предметы посуды, шопперы, кружки и другие принадлежности для дома.

Социальная сеть также запустила интерактивный тест «Цитаты великих людей», в поддержку борьбы с дискриминацией людей с РАС. В нем пользователи смогут определить, чьему авторству принадлежат разные высказывания – студентам фонда или современному писателю. Это напомнит о том, что в искусстве не может быть разделения, и каждый художник смотрит на этот мир через свою уникальную призму.

«Одноклассники» ежегодно поддерживают и инициируют социальные проекты для борьбы со стереотипами в обществе. Осенью 2020 года ОК и Центр «Антон тут рядом» запустили просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись.