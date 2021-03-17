Появилась карта исчезающего наследия России

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с фондом Ильи Варламова «Внимание» запустила карту исчезающего архитектурного наследия регионов России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект «Архитектурный перископ» создан в поддержку разрушающихся памятников зодчества в регионах России. На сайте размещена карта, с помощью которой пользователи смогут больше узнать о российских достопримечательностях и помочь их сохранению.

«В "Архитектурном перископе" собраны уникальные видео-таймлапсы и фотографии построек, а также комментарии ведущих экспертов отрасли. Для видеосъемки были использованы специальные дроны, чтобы пользователи смогли детальнее рассмотреть строения, оценить их масштаб и красоту, не выходя из дома», — говорится в сообщении. Кроме того, в группе фонда в «Одноклассниках» развернется информационная кампания с новостями и деталями о зданиях проекта.

Так, к примеру, пользователи смогут узнать, что грандиозная ВДНХ проходила не только в Москве, но и в Рязани, конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге была когда-то крупнейшей в мире, а один из лучших памятников позднесоветского монументального искусства — 50-метровая мозаичная стена — находится в Тольятти.

Социальная сеть также выпустила специальный стикерпак с главным героем «Домиком» причудливой формы, что поможет встроить архитектурную повестку и деятельность благотворительного фонда в ежедневную коммуникацию пользователей.

По словам PR-директора социальной сети, в проекте специально выбрали объекты, которые выбиваются из «стандартных» достопримечательностей, чтобы люди со всей России смогли узнать о них, вдохновиться и помочь, а может быть запланировать путешествие, чтобы увидеть памятники архитектуры вживую.