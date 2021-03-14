Египтолог объяснил наличие заброшенной камеры в пирамиде Хеопса

Некоторые конструктивные элементы пирамиды Хеопса в Гизе способны помочь получить новые данные о ведении строительных работ в Древнем Египте. Об этом рассказал египтолог доктор Крис Нонтон (Chris Naunton), сообщает Daily Express.

Ученый предположил, что самая нижняя из трех камер, расположенных внутри пирамиды, которая, как считается, была не достроена и заброшена, могла быть «предполагаемым местом последнего упокоения могущественного правителя».

«Я подозреваю, что первоначально пирамида задумывалась с подземной камерой, однако позже в план внесли изменения, которые мы сейчас видим. Было решено, что погребальная камера должна находиться внутри пирамиды, а не под землей», — объяснил он.

По словам египтолога, сначала он думал, что камера не была достроена потому, что потеряла свое предназначение после изменения плана. При этом Нонтон дал еще одно вероятное объяснение, предположив, что египтянам в силу тех или иных причин было удобнее оставлять подобные объекты незаконченными.

«Египетские памятники архитектуры строились очень долго, и часто случалось так, что фараон внезапно умирал. Ему на смену приходил новый фараон, и начиналось новое строительство. А старый объект либо демонтировали, либо строили прямо поверх него. […] Я подозреваю, что египтяне не особо беспокоились из-за незавершенного строительства», — отметил специалист.

Он также добавил, что строители пирамид вряд ли обладали «какой-либо передовой технологией», и их инженерные достижения основаны на труде большого числа людей, использовавших простые механизмы.

Ранее исследователи из Ассоциации по изучению Древнего Египта (AERA) определили истинные размеры Пирамиды Хеопса (Хуфу), которая в древности была покрыта облицовкой из белого известняка. Они обнаружили, что форма основания почти идеально соответствовала квадрату, что позволяет предположить о продвинутых технологиях строительства гигантского памятника.